1 ano para ampliar participação, transparência e combate à corrupção

A Prefeitura de Guaratuba, assim como outras três do Litoral, se compromete a ampliar a participação social, a transparência e o combater à corrupção. Os mecanismos para pôr estas políticas em prática devem ser implantados no prazo de um ano.

Tudo isto faz parte do programa Litoral Transparente, que conta com a adesão também os prefeitos de Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná.

Alguns detalhes do programa foram discutidos na sexta-feira (17), na primeira reunião das ONGs Escola de Políticas Públicas (EPP) e Instituto Ethos com o prefeito Roberto Justus e servidores.

A Prefeitura divulgou o encontro e os seus compromissos com o programa:

“Cada administração municipal (das signatárias) terá um ano para desenvolver e implantar ações que aprimorem mecanismos de participação social, de transparência da administração pública e de regulamentação anticorrupção com o objetivo fomentar a adoção de práticas e o desenvolvimento de iniciativas de Governo Aberto e integridade pública.”

“A reunião teve como objetivo apresentar o programa para os servidores e pensar a configuração da equipe da cidade, que deverá ser composta por representantes de várias secretarias municipais. Os servidores selecionados participarão de oficinas sobre governo aberto, transparência ativa e colaboração no diálogo com a sociedade.”

“Ao longo da iniciativa o município terá seus desempenhos analisados em dois momentos conforme metodologia dos indicadores Cidade Transparente, no início e ao final do programa. Assim, será possível compreender onde houve melhoras e onde ajustes serão necessários.”

O que é Governo Aberto?

Governo Aberto é um conjunto de ações, processos e mecanismos para promover, cada vez mais, transparência, integridade, participação social e inovação dentro do poder público e nas suas relações com os distintos atores da sociedade.

A abertura da gestão pública acontece a partir do envolvimento do governo, seus gestores e servidores, e de toda a sociedade, conselheiros de políticas públicas, empresários e qualquer cidadão interessado.

Para saber mais, clique aqui: http://www.governoaberto.cgu.gov.br/a-ogp/o-que-e-governo-aberto

