Colit aprova nova rodovia em Pontal do Paraná

Por 22 votos a 5, o Colit aprovou, nesta segunda-feira (20), a licença prévia para o novo traçado da PR-412 em Pontal do Paraná.

A reunião aconteceu durante a tarde no Iate Clube Pontal do Sul. A decisão desagradou ambientalistas que no começo da reunião haviam conseguido um pedido de vistas para analisar e corrigir erros do projeto. Segundo representantes da Universidade Federal do Paraná e das ONGs Mater Natura, SPVS e Mar Brasil, faltavam ao projeto diversos estudos, entre eles os de impacto para a construção da ferrovia, do gasoduto e da linha de transmissão, que fazem parte do projeto denominado pelo governo estadual de Faixa e Infraestrutura.

Depois de conseguirem adiar a discussão para a próxima reunião do conselho, que será em 2018, o representante da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) solicitou que o pedido de vistas fosse votado antes de ser concedido. A maioria de representantes governamentais derrubou as vistas e aprovou o licenciamento ambiental da obra.

A reunião do Conselho de Desenvolvimento Territorial Paranaense (Colit) também aprovou outro item que havia sido retirado da pauta: a dragagem do porto Ponta do Félix, em Antonina.

Nas redes sociais, os ambientalistas protestaram e voltaram a afirmar que a chamada Faixa de Infraestrutura só vai atender interesse privados e será o início da industrialização de uma cidade que tem vocação no turismo e na preservação ambiental.

Empresários comemoraram a decisão e disseram que o início de uma nova fase de desenvolvimento para o município.

