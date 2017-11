Senac Caiobá tem Feira de Profissões nesta quinta-feira

Compartilhe no Twitter

O Senac Paraná realizará, nesta quinta-feira (23), em Caiobá, Matinhos, a 5ª edição da Feira de Profissões.

O evento é gratuito e aberto a todos os estudantes. A Feira de Profissões do Senac PR proporciona orientação e conhecimento das diversas formações oferecidas pela instituição.

Programação Caiobá

As atividades da Feira de Profissões na unidade de Caiobá começam às 8h com a palestra “Planeje sua carreira para vencer no mercado de trabalho”.

Durante o dia haverá Workshop de Maquiagem, Penteado, Corte Masculino e Barba, Bolachas, Drinks e ainda palestras sobre Técnico de Segurança do Trabalho e Recursos Humanos.

Também será possível participar da Feira de Profissões sem sair de casa. Através da modalidade de Educação a Distância, serão ofertadas gratuitamente duas oficinas de 23 a 27 de novembro: Gastronomia Funcional e Como criar um blog no WordPress.

As vagas por oficina são limitas e os interessados podem se inscrever antecipadamente pelo site www.pr.senac.br/profissoes, ou diretamente na unidade. A entrada é franca e todas as atividades são gratuitas.

Feira de Profissões do Senac

Data: 23 de novembro (quinta-feira)

Senac Caiobá – rua Dr José Pinto Rebelo Junior, 91

