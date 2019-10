Passageiro de ônibus para Guaratuba portava 2 armas

A equipe da Rotam da Polícia Militar prendeu na noite desta terça-feira (15), em Guaratuba, o passageiro de um ônibus que carregava duas armas.

A prisão aconteceu por volta das 19h, na Rodovia Máximo Jamur (PR-412), no Posto da Polícia Rodoviária do Coroados.

O ônibus vinha de Curitiba para Guaratuba. De acordo com a Polícia Militar, tratava-se de uma abordagem de rotina. Na revista pessoal do passageiro, foram encontrados um revólver calibre 38 e uma pistola cal. 380, com três munições intactas e numeração suprimida.

O homem, de 29 anos e natural de Curitiba, não teve o nome revelado. Ele foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba.