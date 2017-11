Vaga para professor na UFPR com salário de R$ 9,5 mil

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), realiza concurso para professor de Serviço Social no Setor Litoral, em Matinhos.

A remuneração total é de R$ 9.585,67 – composta por vencimento básico de R$ 4.455,22 e retribuição por titulação de R$ 5.130,45. Ainda terá direito a auxílio-alimentação de R$ 458,00.

A vaga é para dedicação exclusiva. O interessado deve possuir Graduação em Serviço Social com Mestrado e Doutorado em Serviço Social e/ou Ciências Humanas e Sociais e/ou Ciências Sociais Aplicadas e/ou Interdisciplinar, obtidos na forma da lei.

Inscrições já estão abertas e devem ser efetivadas no Setor: Litoral, na Gestão de Pessoas da UFPR – Setor Litoral Rua Jaguariaíva, 512 – Caiobá – Matinhos – Paraná – CEP 83260-000. No horário das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O prazo para inscrição é até 20 de dezembro de 2017, A taxa é no valor de R$ 240,00. As inscrições via correio, deverão ser encaminhadas via SEDEX e postadas até, no máximo, 05 (cinco) dias antes do término das inscrições.

Os candidatos serão classificados através de Provas Escrita (classificatória e eliminatória), Didática (classificatória e eliminatória), Análise de Currículo (classificatória) e Defesa do Currículo e de Projeto de Pesquisa (classificatória).

As provas e análise de currículo serão na primeira quinzena de fevereiro de 2018, devendo o respectivo setor divulgar em edital, as datas, locais e horários de realização das provas. Demais informações, bem como outros concursos para a carreira docente e técnico-administrativa, também estão disponíveis na Internet no seguinte endereço: http://www.progepe.ufpr.br.

O concurso terá validade de 1 ano (12 meses), a partir da publicação do Edital de Homologação do concurso no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período.

Confira o edital aqui: Edital 417-17

Ou no site do da Pró‐Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) da UFPR: http://www.progepe.ufpr.br/progepe/concursos/docente/concursos_publicos/editais/edital417-17.pdf

