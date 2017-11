Prefeitura de Antonina diz que secretário preso já estava afastado

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

A Prefeitura de Antonina informou que o secretário de Obras, Arlindo José Ricardo, e o funcionário presos pelo Gaeco nesta segunda-feira (21) já se encontravam afastados de suas funções. Também afirma que “procedimentos internos já estão sendo adotados”.

A explicação foi dada em nota oficial sucinte divulgada nesta quarta-feira (22). Leia no final.

Arlindo Ricardo, um ex-pregoeiro e presidente da Comissão de Licitação do Município e um contador da cidade foram presos pelo núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

De acordo com a denúncia do Ministério Público, eles usavam empresas “laranjas” para participação em processos licitatórios ou para oferta de orçamentos em caso de contratos com dispensa de licitação. “Essas empresas seriam utilizadas para dar aparência de competição real, quando, segundo o que foi apurado, o resultado já estaria previamente dirigido”, afirma o MP.

Nota oficial

Em relação aos fatos na data de 20/11/17, decorridos em razão de operação do Gaeco na cidade de Antonina, a Prefeitura ainda não obteve acesso aos autos de investigação.

Também Informamos que o Secretário de Obras e o funcionário envolvidos na investigação, já se encontravam afastados de suas respectivas funções e procedimentos internos já estão sendo adotados enquanto se aguarda os desdobramentos dos fatos.

A Prefeitura Municipal de Antonina deixa clara a sua intenção em colaborar com o Ministério Público nas investigações e estar à disposição da Justiça para quaisquer esclarecimentos necessários.

Comente esta notícia