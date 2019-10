Prefeitura de Guaratuba fará licitação do asfalto na Câmara

A Prefeitura fará o julgamento das propostas da licitação do asfalto na Câmara de Vereadores. O prefeito Roberto Justus solicitou o Plenário para realizar a sessão pública no dia 31 de outubro, das 13h às 20h.

No pedido, o prefeito explica que o objetivo é dar maior transparência ao processo. A sessão será aberta à população.

A Prefeitura também atendeu orientação do Tribunal de Contas e alterou o edital da Concorrência 3/2019. A licitação foi dividida em quatro lotes com um total de 25 trechos de ruas que receberão pavimentação em CBUQ (asfalto). Com o recálculo dos custos, a soma do valor máximo dos lotes passou para R$ 15.732.371,07.