Guaratuba participa de Fórum Paranaense de Turismo Religioso

A Prefeitura de Guaratuba participa do 2º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, que acontece nesta quinta e sexta (17 e 18), em Maringá.

O evento reúne representantes dos municípios integrantes do Mapa do Turismo Brasileiro, autoridades religiosas, instituições de ensino superior, entidades e empresas ligadas ao segmento e outros interessados no assunto.

O objetivo é promover o turismo religioso no Paraná, valorizando o patrimônio histórico-cultural e contribuindo para o aumento do fluxo de visitantes. O Fórum terá palestras, painéis e visitas técnicas como city tour católico e inter-religioso.

A representante da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo de Guaratuba Debura Carvalho de Aquino vai acompanhar as discussões, e os “cases” do turismo religioso de Maringá, que tem um dos ícones religiosos mais conhecidos do estado, a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, e um atrativo recente, o Mosteiro dos Arautos do Evangelho. São dois locais de visitação que posicionam Maringá na rota do turismo religioso do Paraná.

Também vai mostrar os atrativos de Guaratuba, que tem na Festa do Divino um dos principais eventos com origem religiosa, nos Foliões do Divino uma tradição e na Igreja construída em 1771, um dos mais antigos templos do Paraná.

No início do evento, os representantes de Paranaguá homenagearam o presidente da Paraná Turismo, Jacob Mehl. Jafar Tassi e Fernanda Inasaris, da Secretaria de Turismo de Cultura do município, entregaram a ele uma imagem de Nossa Senhora do Rocio, padroeira de Paranaguá e do Estado do Paraná.

Números – O turismo brasileiro apresenta, a cada ano, números mais expressivos em relação ao segmento religioso. De acordo com dados do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo (MTur), mais de 17 milhões de brasileiros viajam pelo país levados pela fé.

Conforme a organização do evento, atualmente o Paraná possui 25% de seus atrativos no segmento do Turismo Religioso, o que impulsiona as discussões sobre a temática, que ainda enfrenta muitos desafios como a informalidade. Cita-se o turismo religioso como um dos cinco segmentos turísticos mais importantes para o Paraná, para atrair fluxo turístico e gerar emprego, negócios e qualidade de vida, além de promover a espiritualidade.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba e da organização do Fórum