Homens armados causam pânico em Matinhos e são presos

Cinco homens fortemente armados assustaram moradores do bairro Tabuleiro, na tarde desta quinta-feira (23), em Matinhos.

Segundo depoimentos nas redes sociais, eles “pretendiam executar pessoas e estavam com a lista de quem ira morrer”, e que houve um grande tiroteio, informações que criaram pânico na comunidade. Ouça:

O que se sabe é que pelo menos uma pessoa foi ferida. Os presos atiraram em direção a seu carro. Até o momento, não se sabe se ele levou um tiro de raspão ou foi ferido por estilhaço do vidro do carro.

Depois de denúncia de moradores, a Polícia Militar localizou o carro e conseguiu prendê-los. Em entrevista à Rádio Ilha do Mel FM, o capitão Rogério Rodrigues, comandante da PM nas praias, durante a prisão não houve reação, nem disparo: “simplesmente eles se entregaram”, disse o capitão.

Eles foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.

De acordo com a página do Facebook Comunica Matinhos, eles estavam em um Fiat Idea preto, e portavam quatro pistolas calibre 9 mm e um revólver calibre 357. Os calibres coincidem com cartuchos encontrados em recentes homicídios na cidade. A Polícia Científica vai investigar isso.

Até o fechamento desta matéria, a identidade deles não havia sido divulgada. Segundo o comandante da PM informou à Ilha do Mel FM, pelo menos um deles, tem mandado de prisão da Justiça.

