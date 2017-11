Turistas que vinham para Guaratuba são assaltados no Sudoeste

Compartilhe no Twitter

Um ônibus com turistas de Francisco Beltrão foi assaltado na madrugada desta quinta-feira (23), na rodovia PR-280, em Clevelândia, região Sudoeste do Paraná. Eles vinham para Guaratuba.

Os ladrões teriam levado cerca de R$ 20 mil, joias, relógios e celulares dos 42 passageiros.

Por volta da 1h, a Polícia Militar foi comunicada por pessoas que passavam na rodovia e viram os passageiros do lado de fora do ônibus e um com uma espingarda.

O motorista contou que ao passar pelo trevo do Rincão Torcido que dá acesso a Abelardo Luz (SC) foram fechados por um veículo de onde os assaltantes apontavam armas de fogo e obrigaram a parar.

Os três ladrões obrigaram o motorista a mudar de rota, entrando na PR-499, entre Palmas e Mangueirinha onde saquearam os passageiros e os dois motoristas.

Até o início da manhã desta sexta-feira os assaltantes não haviam sido localizados.

Com informações da Polícia Militar e imprensa do Sudoeste

