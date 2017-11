Conheça as ruas que serão pavimentadas em Guaratuba

No fim das contas, a relação das ruas que serão pavimentadas foi a grande notícia que a população perdeu ao faltar à reunião que a Prefeitura de Guaratuba realizou nesta quinta-feira (23), na Câmara de Vereadores.

São sete trechos totalizando cerca de 1 quilômetro. Confira aqui:

Também foram apresentados 21 trechos, que serão construídos no futuro, quando houver dinheiro. Veja:

Estes outros 3 quilômetros são as prioridades anunciadas na convocação da audiência pública. Quem esperava, como este repórter e uma cidadão presente, uma “Audiência Pública sobre projetos e prioridades de investimentos para o município de Guaratuba”, ficou frustrado. A moradora do Nereidas reclamou, elogiou os projetos, torceu para que dessem certo e saiu, brava, antes do final.

A reunião começou com 29 pessoas, a maioria funcionários públicos, e acabou reunindo cerca de 50. Assistiram à apresentação secretários, diretores e outros servidores da Prefeitura, assessores da Câmara e os vereadores Professora Paulina e Almir Troyner.

PAI – Conforme explicou a procuradora-geral do Município, Denise Lopes Silva Gouveia, a audiência foi feita pela falta de um Plano de Ação e Investimentos (PAI) no atual Plano Diretor – uma exigência posterior ao plano, que é de 2005. (O novo Plano de Diretor que está sendo elaborado terá um PAI, afirmou.)

A accountability da administração municipal de Guaratuba ainda está em implantação.

Projetos virão de financiamento de R$ 5 milhões

Apesar de não tratar de um debate amplo sobre os investimentos e projetos da administração municipal, as obras que foram apresentadas são importantes e poderão ter impacto social e econômico importante na cidade. Serão feitas com os R$ 5 milhõees de financiamento já aprovados pela Câmara de Vereadores: cerca de R$ 2,5 milhões para pavimentação, R$ 1,5 milhão para o esporte e R$ 1 milhão para a área social.

As ruas já estão em fase final de aprovação no ParanaCidade e as outras estão previstas para começar no 1º semestre de 2018.

O resumo foi apresentado em slides e com explicação pela arquiteta Carolina Huergo, diretora da Secretaria de Urbanismo, que cedeu cópia para o Correio do Litoral.

O impacto econômico, além da melhora na qualidade de vida da população são as ruas relacionadas acima. De acordo com o diretor da Secretaria de Obras e Infraestrutura, Roberto Hishida, os trechos foram escolhidos levando em conta os seguintes critérios: interligação de ruas pavimentadas e vias importantes, preenchimento de lacunas (quadras que faltam ser pavimentadas), acesso a serviços públicos e locais de grande concentração e uma distribuição equilibrada entre os bairros da cidade.

O grande impacto social virá de duas obras, já conhecidas: o Complexo Poliesportivo e o Centro de Atendimento à Infância e Juventude. Ambos serão construídos no bairro Piçarras, na área do Estádio Municipal Acir Braga, que já foi destinada a construção de um hospital filantrópico.

Centro Poliesportivo

De acordo com o secretário do Esporte e do Lazer, Alex Antun, o Centro Poliesportivo vai manter e melhorar o estádio de futebol, terá ginásio coberto, uma pista de atletismo, uma pista de caminhada, academia de ginástica, pista de skate e dois parques infantis.

Segundo Alex, junto com a reforma do Ginásio do Figueira, o centro vai ampliar em 90% a oferta de atividades esportivas à população, que já atende mais de 700 pessoas semanalmente, segundo o secretário.

O local também vai sediar eventos esportivos municipais, estaduais – e até nacionais, torce o secretário.

Veja:

Centro da Infância e Juventude

De acordo com a diretora da Secretaria do Bem Estar e Promoção Social Maricel Auer, o Centro de Atendimento à Infância e Juventude vai criar imediatamente 80 vagas para crianças em situações de risco que já são atendidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Porto Seguro, no bairro Piçarras. Hoje são 70 crianças pela manhã e 70 pela tarde. Serão 110 + 110, atendendo a demanda reprimida atual.

Eles continuarão tendo atividades artísticas e culturais que já existem e ainda poderão usufruir do Centro Poliesportivo. Haverá uma grande cozinha para cursos como panificação etc.

De acordo com Maricel, crianças e adolescentes que não estão nos programas sociais da prefeitura serão atendidas quando for firmado o convênio com o Sesc.

Confira o projeto:

