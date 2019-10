Confira a agenda dos Jogos de Aventura e Natureza no Litoral

O Parque de Eventos de Guaratuba sediou, neste sábado (19), a abertura oficial da quarta etapa dos Jogos de Aventura e Natureza e também a apresentação dos jipes com direito a uma trilha de lama montada especialmente para o evento.

No local ainda teve um campo para disputa de airsoft entre uma equipe de Guaratuba e outra de Itapoá (SC), apresentação de zumba, feira de artesanato, praça de alimentação, a trilha ambiental do IAP e a apresentação da campanha Sempre Natal em Guaratuba, além das atrações das outras etapas: paredão de escalada, brinquedos infláveis, simulador de parapente, tirolesa. O passeio de balão acabou não acontecendo devido às condições do tempo, mas as pessoas puderam ter a experiência de entrar no balão inflado. No final, o show com a A Banda que Voa, e os músicos locais da banda “Big Onkel”.

Na abertura oficial, o superintendente do Esporte, Helio Wirbiski, elogiou a organização do evento pela Prefeitura de Guaratuba e ressaltou a parceria com os municípios. “Aqui nós temos dois prefeitos que abraçaram os Jogos e por isso muita coisa pode ser realizada, Roberto Justus, prefeito de Guaratuba e Ruy Hauer Reichert, prefeito de Matinhos”, agradeceu.

O prefeito Roberto destacou o apoio do Governo do Estado ao Litoral e o incentivo ao turismo que os jogos representam. Também falou sobre as múltiplas possibilidades do espaço do Parque de Eventos, que abrigou a abertura dos jogos e ainda sobrou espaço para um estacionamento.

Neste final de semana os jogos tiveram provas de surf em Guaratuba, handebol de areia em Antonina e triatlo em Matinhos. Também teve o Futebol das Estrelas, no Estádio Municipal Acir Braga, em Guaratuba.

Durante a semana, acontecem as clínicas esportivas para a comunidade. Em Guaratuba haverá canoa havaiana, stand up padlle, em Caieiras, e slackline e skate, no Complexo Esportivo Municipal, no bairro Piçarras.