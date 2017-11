Guaratuba

Feira de Produtos e Sabores

25 e todos os sábados

Local: Travessa Gratulino de Freitas – Ao lado da Praça dos Namorados

Copa Abertos de Handebol

Local: Ginásio de Esportes José Richa

25 e 26 a partir das 8h30

Festival de Vôlei de Praia

Local: Praia das Pedras de Caieiras

Dia 25 a partir das 13h30

Concurso Decoração de Natal – Natal Luz Guaratuba

Período de 23/11 a 15/12 (período de cadastro dos participantes) link abaixo

http://portal.guaratuba.pr.gov.br/natalluz

Dia 23/12 Divulgação do ganhador

A melhor decoração residencial e a melhor decoração comercial de Natal serão premiadas com isenção do IPTU 2018

Matinhos

Grande Final da Copa Ecomix

Dias 25 e 26

Local: Mineração Matinhos – Balneário Albatroz, entrada ao lado da Polyvalente (Seguir Placas)

Pontal do Paraná

1º Fórum João Antônio

Dia 29 às 13h

Local: Rua Didio Costa s/n – Centro de Capacitação da Educação, Praia de Lesta

Para participar do evento é preciso fazer inscrição no link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLzXKOvPFAF3U9dDnm18E-_GbzaBj4AokvdoZBQCd04QqkJg/viewform

Você pode contribuir com "Agenda das Praias" nos encaminhando a programação completa do seu evento para [email protected] ou diretamente com a redação do jornal em [email protected] A publicação ocorre toda sexta-feira.

