Audiência sobre a pedreira da Mina Velha é nesta 2ª feira

Moradores de Garuva e Guaratuba distribuem convites pelas redes sociais e e-mails para tentar uma grande mobilização contra a instalação de uma pedreira na Mina Velha.

Nesta segunda-feira (27), acontece a Audiência Pública convocada pela Fatma Fundação do Meio Ambiente, órgão do Governo de Santa Catarina). A reunião acontece no Salão Comunitário da Capela Santa Rosa de Lima, rodovia SC 417, Km 10, no bairro Mina Velha.

Um grupo de ciclistas de Guaratuba promete fazer uma pedalada até o local.

A audiência pública faz parte do processo de licenciamento. Na reunião, será apresentado o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e a comunidade poderá conhecer e esclarecer dúvidas sobre o projeto de lavra da empresa Rudnick Minérios.

A comunidade desconfia que a audiência servirá apenas para referendar a decisão do governo catarinense de aprovar o empreendimento.

Comente esta notícia