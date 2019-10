Marcada eleição para o Conselho Tutelar em Paranaguá

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paranaguá, no Litoral paranaense, definiu o cronograma para o processo eleitoral de escolha dos novos integrantes do Conselho Tutelar na cidade.

As eleições haviam sido suspensas pela Justiça, a pedido do Ministério Público do Paraná, por conta de notícias de ilegalidades nas provas para conselheiros (o gabarito do exame circulou por mensagens eletrônicas trocadas entre pessoas não integrantes da comissão eleitoral).

A nova prova está marcada para o dia 27 de outubro, com publicação dos resultados no dia 30, quando também é aberto o prazo para recursos, que segue até 5 de novembro. Dois dias depois, será publicada a relação dos candidatos aptos a concorrerem à eleição, que acontecerá no dia 24 de novembro, um domingo.

Os resultados serão publicados no dia seguinte, com possibilidade de impugnação até 29 de novembro. No dia 6 de dezembro será homologada a lista dos eleitos, que tomarão posse em 10 de janeiro.