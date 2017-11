Rapaz tenta salvar primo e morre afogado em Pontal do Paraná

Compartilhe no Twitter

Jean Gripen Feitosa, de 24 anos, morreu afogado, neste domingo (26), no balneário Santa Terezinha, em Pontal do Paraná.

O afogamento aconteceu pouco antes das 16h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem entrou no mar para salvar um primo que estava se afogando. O primo foi resgatado pelos guarda-vidas.

Jean era morador de Curitiba.

Mais postos a partir de agora

O acidente aconteceu no final de semana em que o Corpo de Bombeiros aumentou para 12 o número de postos guarda-vidas. Até agora, eram 9 postos operando, e apenas nos feriados.

A partir do próximo sábado (2), serão 24 postos espalhados entre Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, só nos finais de semana.

O funcionamento de todos os postos, no total de 89, só acontecerá no início da Operação Verão, no dia 21 de dezembro.

