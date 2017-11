Atletas do Litoral do Paraná fazem bonito no brasileiro de bodyboarding

Compartilhe no Twitter

Isa Nunes, de Pontal do Paraná, é a campeã brasileira de bodyboarding na categoria Open. Francis Aoto, de Guaratuba, ficou em 5º lugar.

Guta Borges, de Matinhos, ficou com o vice-campeonato na principal categoria, a Profissional.

Marcos Boeno, de Matinhos, foi o vice-campeão no Profissional Masculino. Leandro Gonçalves, de Pontal do Paraná, o vice-campeão no Open Masculino.

A etapa final aconteceu neste final de semana na Praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú (SC).

Competidores de 11 estados disputaram o Troféu Brasil.

Veja os resultados

Profissional Masculino

1 Lucas Rodrigues (ES)

2 Marcos Boeno (PR)

3 Eder Luciano (SC)

3 Israel Salas (ES)

Profissional Feminino

1 Maylla Venturin (ES)

2 Guta Borges (PR)

3 Neymara Carvalho (ES)

3 Patrícia Setubal (CE)

Sub-18 Masculino

1 Luan Tavares (RJ)

2 Vinicius Bueno (ES)

3 Igor Almeida (RJ)

4 Felipe Custódio (PR)

Open Masculino

1 Luan Tavares (RJ)

2 Leandro Gonçalves (PR)

3 Igor Almeida (RJ)

4 Jailton de Camargo (PR)

Open Feminino

1 Isa Nunes (PR)

2 Naiara Stringhini (SC)

3 Cristiane Bianco (SC)

4 Marina Sobral (SC)

Master Masculino

1 Leonardo Moreira (ES)

2 Douglas Junior (SC)

3 Ronaldo Figueiredo (SC)

4 Marco Maciel (SC)

