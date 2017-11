Guaratuba ainda tem 3.700 kits gratuitos de TV Digital

A Prefeitura de Guaratuba colaborará na orientação e na ampliação das informações sobre o desligamento do sinal analógico de TV, que acontece em 31 de janeiro de 2018 na cidade. Ainda restam 3.700 kits de TV Digital para serem distribuídos grátis para famílias de baixa renda.

Servidores do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) receberam na última sexta-feira (24), capacitação sobre o atendimento às famílias beneficiadas com o conversor digital gratuito da Seja Digital, instituição responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil.

Quem encontrar dificuldade em fazer o cadastramento e agendamento para retirada dos kits gratuitos de TV Digital ou queira mais informações sobre a distribuição, pode procurar ajuda no atendimento do CRAS.

Sinal digital

O sinal de TV analógico em Guaratuba será desligado no dia 31 de janeiro de 2018. Para se adequar a nova realidade do sinal de televisão que passará a funcionar apenas em modo digital, alguns televisores precisam de equipamentos especiais como antena UHF e conversor.

Os kits de equipamentos distribuídos gratuitamente pela Seja Digital, instituição criada por determinação da Anatel, possuem antena, conversor e cabos e são destinado aos beneficiários de programas sociais do Governo Federal.

Para receber o kit gratuito, a pessoa deve acessar o site Seja Digital (clique aqui) informando seu NIS (Número de Identificação Social) ou CPF. O cadastro também pode ser feito pelo telefone no número 147. Após o cadastro, será agendado a data e o horário para a retirada do kit na Agência dos Correios.

Mais informações no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), na Avenida 29 de Abril, 802, Centro.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba

Comente esta notícia