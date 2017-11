Semana para conferir novas ideias para o turismo do Litoral

Os estudantes definiram o tema como “Turismo Criativo”, o que já é uma ousadia. O certo é que a II Semana Acadêmica de Gestão de Turismo da UFPR Litoral é uma boa oportunidade para profissionais, empresários e futuros estudantes da área conhecerem algumas ideias e práticas no Litoral do Paraná.

O evento começa nesta segunda-feira (27) e vai até domingo (3) na sede do Setor Litoral, em Matinhos.

Na programação, a Mostra de Projetos dos alunos, propostas para o turismo no morro do Boi e no morro Escalvado, ambos em Matinhos; na Ilha do Mel, em Paranaguá; Economia Colaborativa e palestras de especialistas.

Também tem a apresentação do projeto já implantado do turismo de base comunitária na Baía de Guaratuba, a remada cultural e a escalada em boulders (vá lá e veja o que é), todos em Guaratuba e apresentados pelo estudante Felipe Lazoski.

