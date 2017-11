Pedágio da Ecovia para o Litoral sobe para R$ 19,40

Compartilhe no Twitter

O pedágio da Ecovia na BR-277 vai subir para R$ 19,40 para um veículo de passeio. O reajuste de 3,83% entra em vigor nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro. Um caminhão -reboque vai pagar cerca de R$ 115,00.

Os aumentos foram homologados nesta terça-feira (28) pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar). Os valores oficiais ainda não haviam sido divulgados no final da manhã.

A agência havia homologado anteriormente, também com vigência a partir de 1º de Dezembro, a aplicação da revisão tarifária de quatro das seis concessionárias, para cobrir os custos de obras não previstas em contrato, como viadutos e duplicações, ou obras cujo cronograma foi antecipado.

Com isso, o reajuste anual nas tarifas, juntamente com os valores das revisões tarifarias aprovadas anteriormente, de acordo com cada concessionária, será o seguinte:

Rodonorte 3,24%

Ecovia – 3,83%

Ecocataratas – 2,75;

Viapar – 7,92%;

Caminhos do Paraná – 4,33% e

Econorte – 5,09%

A concessionária Ecovia faturou mais de R$ 267 milhões em 2017

