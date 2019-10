Pista de skate inaugurada hoje já é ponto de encontro em Guaratuba

Nem a chuva desanimou os skatistas que foram prestigiar a inauguração da pista no Centro Poliesportivo do bairro Piçarras, na manhã deste sábado (26). Antes mesmo de ser concluída, a pista de skate já é um ponto de encontro de jovens de diversos bairros, que começaram a frequentá-la nem bem o cimento secou, há algumas semanas. Na inauguração, além dos skatistas, compareceram diversas famílias, a maioria de moradores das proximidades.

A obra que levou o nome de um de seus batalhadores, o vereador Almir Troyner, falecido em 2018, também foi um projeto iniciado no primeiro ano da gestão do prefeito Roberto Justus e da ex-secretária do Esporte e Lazer, Flávia Justus.

Na solenidade, o prefeito Roberto comentou a pressa dos jovens e das crianças em usar os equipamentos de esporte e lazer antes de ficarem totalmente prontos. Ele falou dos investimentos que tem feito no esporte e lembrou que a pista foi uma promessa de campanha, viabilizada com recurso federal conseguido pelo deputado Fernando Francischini, recurso que teve a liberação agilizada pelo deputado federal Toninho Wandscheer.

O prefeito também salientou que Guaratuba agora tem duas pistas de skate, sendo essa nova, a melhor do Litoral do Paraná, “que vai trazer muitos campeonatos importantes do esporte para a cidade e fomentar também o turismo”.

O atual secretário municipal do Esporte e Lazer, Alexandre Polati, destacou que gestão a tem priorizado o esporte e que a pista faz parte de um Centro Poliesportivo que logo será concluído. Também prestigiou a inauguração o superintendente estadual do Esporte, Hélio Wirbiski, que trouxe “um abraço do governador Ratinho Júnior” ao prefeito pela realização.

Também compareceram Nilza Troyner, viúva do vereador homenageado, sua filha Bruna e o presidente da Associação de Skatistas, Cristiano Araújo. Prestigiaram o evento o presidente da Câmara de Vereadores Cláudio Nazário, os vereadores Maria do Neno, Paulo Araújo, Nei Stoqueiro e Vilson Linho e diversos secretários municipais.