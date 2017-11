Operação do Cope e Denarc prende cinco em Matinhos

A operação da Polícia Civil nos bairros Tabuleiro e Rio da Onça, em Matinhos, prendeu cinco pessoas, entre elas três mulheres, nesta terça-feira (28).

Participaram cerca de 60 policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), além do auxilio dos cães farejadores.

O objetivo era cumprir 22 mandados de busca e apreensão em residências de pessoas envolvidas em tráfico e roubos na cidade.

Foram apreendidos cerca de 700 gramas de maconha (divididas em porções), 14 gramas de cocaína (separadas em buchas prontas para a venda), dois revólveres calibre 38 municiados, com numeração raspada, além do valor de R$ 13, 6 mil em dinheiro trocado – “possivelmente oriundo do tráfico”, segundo a Polícia.

De acordo com a Polícia Civil, a operação foi resultado de “dois meses de um trabalho de inteligência e campo”. A criminalidade no município ficou exposta há uma semana, com oito homicídios, tiroteios e suposto toque de recolher que teria sido terminado por traficante no Tabuleiro.

Dos cinco autuados em flagrante, um casal identificado como Cleber Ferreira dos Santos, 30 anos, e Elenice Barbosa Muller, 46 anos, foram presos. Na residência da dupla, a equipe policial encontrou porções de maconha e cocaína, bem como uma quantia em dinheiro, em torno de R$ 280. Ambos responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Seguindo as diligências em outra casa, a polícia flagrou Martha Rafaela Ramos Miranda, 18 anos, com uma porção de maconha. Ela responderá por tráfico de drogas. Já na residência de Eli Ruan de Mello Souza, 25 anos, os investigadores apreenderam um revólver calibre 38 com munições. O rapaz foi autuado por posse de arma de arma de fogo e munição.

Uma outra mulher, Sandra Mara Hornig, 41 anos, foi detida com um revólver calibre 38 e grande parte do dinheiro. A suspeita foi autuada por posse de arma de fogo.

Outras duas pessoas também foram encaminhadas até a delegacia para prestar esclarecimentos. Uma delas assinou um Termo Circunstanciado por uso de drogas e a outra (sogro de Sandra), o qual foi encontrado dinheiro e uma porção de maconha na casa, foi ouvido e liberado. As investigações apuraram que a droga e o dinheiro apreendido não pertenciam a ele, e sim ao seu filho que não estava na casa. Ambos foram liberados.

O delegado-titular do Cope, Rodrigo Brown, destaca o trabalho operacional realizado pelas equipes policiais. “Tiramos de circulação várias pessoas envolvidas em crimes diversos, entre eles o tráfico de drogas e posse de arma de fogo”, concluí o delegado, completando que as investigações continuam a fim de tirar de circulação outras pessoas envolvidas no mundo do crime.

Todos os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Matinhos onde aguardam à disposição da Justiça.

Com informações e fotos da Polícia Civil do Paraná

