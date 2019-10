Primeira-dama do Estado participa do Paraná Rosa em Guaratuba

O encerramento da campanha Paraná Rosa em Guaratuba, nesta quarta-feira (30), contou com a participação da primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, e com uma caminhada.

Durante o mês inteiro, a Prefeitura e parceiros realizaram atividades de conscientização sobre o câncer de mama, além de ações preventivas nas Unidades Básicas de Saúde.

A caminhada, com a presença do prefeito Roberto Justus, da primeira-dama Flávia Justus, secretários, servidores e parceiros começou por volta das 14h na Praia Central e percorreu a avenida 29 de Abril.

Ao final, na praça Coronel Alexandre Mafra (Praça Central), havia uma estrutura montada pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Em barracas, ações de conscientização, aferição de pressão, tratamentos de beleza, produtos da agricultura familiar e um cadastro para realização de exames preventivos.

No palco, apresentações artísticas prosseguiram durante a tarde para animar o público e atrair mais gente para as ações de saúde.