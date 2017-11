Juizados Especiais da Operação Litoral começam no dia 27

Compartilhe no Twitter

A Operação Litoral do Judiciário e do Ministério Público começa logo depois do Natal.

Como nos últimos anos, será feita em duas fases: do dia 27 de dezembro até o dia 5 de janeiro e do dia 8 de fevereiro até o dia 15 de fevereiro.

Durante estes períodos haverá um reforço de juízes e promotores de outras comarcas atuando em Juizados Especiais nas cidades que mais recebem visitantes: Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e também a Ilha do Mel, que pertence à Paranaguá.

A atuação de juízes, promotores da equipe de apoio do Judiciário é principalmente em mediação, conciliação ou julgamentos ágeis em questões cíveis de menor complexidade e das infrações penais de menor potencial ofensivo.

No verão passado, o Tribunal de Justiça manteve uma van do Juizado Móvel atendendo o público em algumas praias. O TJ-PR ainda não informou se irá repetir a estrutura.

