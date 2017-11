Anvisa alerta sobre risco da vacina da dengue. E agora?

O alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgado nesta quarta-feira (29) que as pessoas que nunca tiveram dengue podem desenvolver formas mais graves da doença caso tomem a vacina causou perplexidade na população de Paranaguá.

Nas redes sociais pessoas manifestaram indignação e algumas publicavam a palavra-chave #NaoSouCobaia

Nem a Prefeitura, nem a Secretaria Estadual de Saúde se manifestaram sobre o assunto

Desde o ano passado, a cidade é uma das 30 cidades que recebem a vacina adquirida pelo Governo do Paraná. Segundo a Prefeitura, neste ano foram aplicadas mais de 35 mil pessoas.

A nota da Anvisa informa que o laboratório Sanofi-Aventis, fabricante da vacina da dengue, apresentou informações que sugerem que pessoas que nunca tiveram contato com o vírus da dengue podem desenvolver formas mais graves da doença caso tomem a vacina.

A possibilidade existe no caso de pessoas soronegativas (que nunca entraram em contato com o vírus) serem vacinadas e posteriormente serem expostas ao vírus da dengue, ou seja, após a picada de um mosquito infectado.

A vacina em si não desencadearia um quadro grave da doença nem induzia ao aparecimento da doença de forma espontânea. Para isso, é necessário o contato posterior com o vírus da dengue por meio da picada de um mosquito infectado.

As informações preliminares sobre alteração do perfil de segurança da vacina foram apresentadas para a Anvisa nesta semana. A Agência já realizou uma reunião com o fabricante e com o grupo de vacinas da Organização Mundial da Saúde para avaliar o caso.

Tomo a vacina ou espero?

Neste momento, e até que a avaliação seja concluída, a recomendação é que a vacina não seja tomada por pessoas soronegativas, ou seja, pessoas que nunca tiveram contato com o vírus da dengue. Esclarecemos que este risco não havia sido identificado nos estudos apresentados para o registro da vacina na população para a qual a vacina foi aprovada.

