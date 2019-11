Guaratuba divulga resultados provisórios de Processos Seletivos

A Prefeitura de Guaratuba divulgou nesta quarta-feira (30), os resultados provisórios com os classificados em três processos seletivos que oferecem 153 vagas.

O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será publicado no dia 5 de novembro no Diário Oficial do Município: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/diariosoficiais

O resultado provisório está publicado no Diário Oficial nº 635. Para as 12 vagas de técnico de segurança, foram classificados 61 candidatos. Também são relacionados os candidatos eliminados por não apresentarem documentos exigidos o edital e os desclassificados que não obtiveram pontuação.

Também estão relacionados os candidatos eliminados, classificados e desclassificados para as vagas de professor. São 345 classificados para as 110 vagas nas escolas da área urbana e 132 para as 15 vagas de professor para suporte pedagógico.

Também foram divulgadas as listas dos classificados para preencherem as 14 vagas das escolas da área rural e para as vagas únicas de nutricionista e intérprete Libras.

Os candidatos podem recorrer dos resultados, “mediante razões bem fundamentadas a serem apresentadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Guaratuba, na rua Dr. João Candido, 380, Centro – Guaratuba – PR, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, em horário compreendido entre 8h30 e 11h30 e entre 13h30 e 17h.

Confira o resultado provisório no Diário Oficial do Município: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/images/oficial2019/635.pdf