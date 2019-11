Ação do Gaeco contra fraude fiscal cumpre mandado em Guaratuba

O Gaeco cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em Guaratuba e outras sete cidades do Paraná e uma cidade de São Paulo, na manhã desta quinta (31). Foram apreendidos equipamentos, celulares e documentos. Não houve prisões.

A ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público do Paraná, faz parte da Operação Azienda, que investiga fraudes fiscais. Empresas de fachada e sócios laranjas seriam usados para gerar créditos tributários fictícios em benefício dos membros da organização.

Entre os crimes cometidos, estão a inserção de dados falsos em sistemas, falsidade ideológica, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.

Os mandados – expedidos pelo Justiça da Comarca de Medianeira, na região Oeste – foram cumpridos pelo Gaeco de Foz do Iguaçu em Medianeira, Londrina, Curitiba, Siqueira Campos, Sertanópolis, Ibiporã e Guaratuba e Taquarituba (no interior de São Paulo).

Entre os alvos da investigação, iniciada em 2016 pelo núcleo de Foz do Iguaçu do Gaeco, com apoio da Corregedoria da Receita Estadual, estão um inspetor regional da Receita Estadual, quatro contabilistas e um engenheiro agrônomo. De acordo com o Ministério Público, outros agentes públicos podem estar envolvidos no esquema, mas todos na condição de investigados ainda.

Segundo o MP, as empresas eram registradas em nome de laranjas e com endereços físicos pertencentes a outras empresas ou em endereços inexistentes. A partir da constituição das falsas empresas, os criminosos passavam a emitir notas fiscais para gerar créditos.

Estima-se que, por meio de quatro empresas, teriam sido evadidos mais de R$ 43 milhões de ICMS entre abril de 2014 e maio de 2016, com o registro de operações no valor de quase meio bilhão de reais.

Fonte: MPPR