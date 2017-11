Compartilhe no Twitter

A última etapa do Circuito Paranaense de Surf de 2017, dia 9 e 10 de dezembro, em Matinhos, já está com as inscrições abertas.

As inscrições já podem ser feitas na Central Oceam no telefone (41) 99829-5160.

As categorias em disputa são:

– Pro-AM

– Curitiba

– Universitário

– Feminino (Open)

– Feminino (Sub-12)

– Infantil (Sub-12)

– Iniciantes (Sub-14)

– Mirim (Sub-16)

– Junior (Sub-18)

– Master (35 anos ou mais)

