Grave acidente com morte na Estrada das Praias (PR-407)

Grave acidente causou uma morte na PR-407, rodovia que liga a BR-277 a Pontal do Paraná, na tarde desta quinta-feira (30).

Um Peugeot de cor prata saiu da pista e capotou no quilômetro 10 da rodovia.

Um dos ocupantes do veículo morreu no local e o corpo foi encaminhado ao IML (foto abaixo); o outro foi encaminhado o para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

A pista no sentido praias ficou interditada a partir das 17h30 e só foi liberada quase uma hora depois.

A informação foi compartilhada em grupos do Whatsapp pouco depois do acidente. O autor das fotos, publicadas nas redes sociais, estaria passando no local na hora exata do acidente.

Com informações e imagens do grupo do Whatsapp Jornal Folha Pontal

