Guarda-vidas terão postos funcionando todos os dias

A partir deste sábado (2), o Corpo de Bombeiros vai manter 12 postos de guarda-vidas operando todos os dias, das 8h30min às 19h.

Serão quatro postos em cada uma das cidades de praias: Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Até a abertura oficial da temporada chegarão a 24 postos operando.

O funcionamento de toda a estrutura, no total de 89 postos, só acontecerá no início da Operação Verão, no dia 21 de dezembro.

Atualmente, novos 120 guarda-vidas militares estão sendo formados e começam a trabalhar. Outros 30 guarda-vidas civis iniciaram um curso na segunda-feira (27) e as instruções terminam no dia 14 de dezembro. A partir do dia 20, eles vão atuar nas praias como estagiários.

No último fim de semana, os guarda-vidas contabilizaram 105 orientações, 89 advertências e 4 salvamentos nas praias de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Houve uma morte por afogamento no balneário Santa Terezinha, em Pontal do Paraná.

Confira os postos que vão funcionar

