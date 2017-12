Adolescente morre afogada em Caiobá

Amanda da Silva Félix Pereira, de 15 anos, moradora no bairro Campo Comprido, em Curitiba, morreu no final da tarde desta sexta-feira (1º) ao se afogar, na Praia Brava de Caiobá, em Matinhos.

Ela estava na água com a mãe e as duas foram levadas para o fundo por uma correnteza. Segundo informações das redes sociais, um surfista que estava no local ainda conseguiu ajudar, usando a prancha como flutuante para as duas. No entanto, a mãe não conseguiu segurar Amanda que foi novamente arrastada.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou com o jet ski e conseguiu retirar a adolescente da água, ela já havia ficado submersa cerca de 15 minutos. Já sem respiração e batimentos cardíacos foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, onde foi declarada morta.

O Corpo de Bombeiros começa neste sábado (2) a atuar todos os dias nas praias do Paraná, inicialmente com 12 postos. Durante a Operação Verão,que começa no dia 21 de dezembro, serão 89 postos fixos.

