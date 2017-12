Presos em Garuva suspeitos de duplo homicídio em Guaratuba

Policiais do Paraná e Santa Catarina trabalharam juntos e conseguiram prender, na tarde desta sexta-feira (1º), três suspeitos de terem cometido um duplo homicídio no mês de março.

Participaram da operação policiais civis e militares de Guaratuba e policiais militares de Garuva.

No começo de março, possivelmente no dia 1º, Dorico dos Santos, de 65 anos, e o filho João Paulo dos Santos, de 33 anos, foram mortos em casa, na localidade de Pedra Branca do Araraquara, em Guaratuba, próximo à divisa com Santa Catarina.

Alguns dias depois, no dia 4 de março, depois que vizinhos reclamaram do sumiço dos homens, policiais militares dos dois estados estiveram na casa onde encontraram sangue, uma faca quebrada e vestígios de que alguém teria tentado limpar o local. Mas não havia nenhum corpo.

Com indicação de moradores, a PM conseguiu prender um suspeito, que foi levado à Delegacia de Guaratuba, onde negou as acusações. No mesmo dia, os corpos foram encontrados nas margens do Km 667 da BR-376. Peritos apontaram que eles foram espancados, feridos com facas e mortos a tiros.

A partir desta época, as investigações passaram a ser feitas pela Polícia Civil de Guaratuba. O suspeito respondia inquérito em liberdade.

Neste mês de novembro, a Polícia Civil conclui as investigações e obteve mandados para prender três homens considerados os autores do crime.

Policiais dos serviços de inteligência da PM de Garuva e Guaratuba iniciaram a vigilância e a busca do paradeiro dos acusados, sendo todos monitorados por mais de uma semana. Na tarde desta sexta-feira policias militares da inteligência e do policiamento ostensivo dos dois estados conseguiram prendê-los dentro de uma casa em Garuva, sem que eles oferecessem resistência. Os três presos foram conduzidos para o Presídio Regional de Joinville.

