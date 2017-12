Culinária Caiçara é mais um atrativo na baía de Guaratuba

A culinária caiçara é mais um atrativo nos roteiros de turismo ecológico e comunitário na baía de Guaratuba.

No início de novembro, estudantes da UFPR Litoral promoveram um curso para disseminar as receitas das comunidades tradionais entre os príoprios envolvidos no projeto de turismo. O “2° Curso Culinário do Litoral do Paraná e Turismo” foi promovido pelo projeto de extensão “Fortalecimento do empreendedorismo, da inovação e gestão familiar do Turismo de Guaratuba, com apoio do Projeto “Mutirão – Mais Cultura na UFPR”, nos dias 11 e 12 de novembro, na comunidade do Parati.

Foram concretizados durante o curso a elaboração coletiva das receitas, abordagem de boas práticas na manipulação de alimentos, a Culinária Caiçara como atrativo turístico, panificação, produção de tortas, doces e geleias artesanais, barreado, pratos a base de taioba e a valorização de insumos tradicionais da região entre outros, além de períodos de discussões referentes a cultura tradicional entre o grupo.

As receitas poderão ser apreciadas nos roteiros turísticos do Grupo Guarapés, formado pelas comunidades do entorno da baía de Guaratuba.

Conheça alguns:

Roteiro MARISCOS E MANGUEZAIS

Belíssimo roteiro cultural e gastronômico.

Depois de um passeio de barco, você terá a oportunidade de participar da elaboração do delicioso prato típico “lambe lambe” (arroz com mariscos), que será o almoço do grupo.

Duração: 06 horas (aproximadamente)

Contato para reserva: 41 99772-9558 Maria do Carmo

41 99157-1526 Marisa

A partir de R$ 98,00 (por pessoa)

Roteiro CABARAQUARA CULTURAL

Aos pés do morro do Cabaraquara, em meio à exuberante Floresta Atlântica e à beira da Baía de Guaratuba você tem a oportunidade de conhecer a antiga olaria, a operação da casa de farinha e o cultivo de ostras. Vivencie a incrível história e cultura da região. O passeio termina com um delicioso almoço tradicional junto aos anfitriões.

Duração: 05 horas (aproximadamente)

Contato para reserva: 41 3473-1892| 99148-9727 Vanderléia e Edinilson

A partir de R$ 98,00 (por pessoa)

Roteiro CAMINHO DAS CONCHAS

Neste passeio incrível você terá a oportunidade de conhecer um sambaqui, cultivos de ostras e algumas das ilhas da Baía de Guaratuba, acompanhados de barqueiros experientes, moradores da região.

Você ainda poderá degustar ostras frescas tiradas do cultivo do Belém, uma experiência rica junto a quem conhece cada canto da região.

Duração: 2h30 (aproximadamente)

Contato para reserva: 41 99177-3900 Zeca | 41 99763-7914 Belém

A partir de R$ 97,00 (por pessoa)

E mais:

