Guaratuba recebe mais de R$ 7 milhões do “Paraná Mais Cidades”

Guaratuba receberá mais de R$ 7 milhões do Governo do Paraná para obras e investimentos. Os recursos são do programa Paraná Mais Cidades e foram liberados nesta segunda-feira (4), no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

O programa é coordenado pela Casa Civil e utiliza recursos do Tesouro Estadual e da devolução do exercício orçamentário da Assembleia Legislativa. “O programa foi desenhado junto com os deputados estaduais”, explicou o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva. “Com essa parceria, é possível ter uma análise mais adequada das necessidades dos municípios, que são representados pelos deputados, para potencializar esses investimentos”, acrescentou.

No caso de Guaratuba, os recursos foram indicados pelos deputados estaduais Nelson Justus e Paulo Roberto da Costa “Galo”. Os dois deputados participaram da assinatura dos convênios pelo secretário Guto Silva e pelo prefeito Roberto Justus.

Também compareceram os vereadores Maria Batista, Gabriel Nunes, Mordecai de Oliveira, Nei Stoqueiro, Alex Antun e Vilson Linho, o delegado da Polícia Civil Leandro Stabile de Souza, o comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar, capitão Anderson Aparecido, um representante do Corpo de Bombeiros de Guaratuba, tenente Lucas Schramm, secretários municipais e servidores do Município.

Os recursos e os investimentos

Os recursos destinados pelo deputado Nelson Justus para Guaratuba somam exatos R$ 4.030.000,00. Destes, R$ 1.440.000,00 irão para o Parque de Eventos, R$ 900 mil para pavimentação de novas ruas, R$ 420 mil para reforma do Terminal Rodoviário e R$ 300 mil para construção de uma ponte sobre o rio dos Paus, na rua Mandaguari, no bairro Piçarras, atrás do Supermercado Baía Azul.

Do mesmo deputado, também estão sendo liberados recursos para o novo projeto do Estado para a prática de artes marciais “Ecolutas” (R$ 350 mil), para reforma da quadra de esportes da Escola Estadual Léa Germana Monteiro (R$ 200 mil), construção de duas salas no Cras (R$ 130 mil), compra de barracas para Feira Livre (R$ 50 mil), um parque adaptado no Complexo Esportivo (R$ 30 mil), e para compra de veículos para o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar (R$ 70 mil cada).

Do deputado Galo, são R$ 3 milhões: R$ 1,4 milhão para pavimentação de novas ruas, R$ 1 milhão para o Centro Poliesportivo, R$ 600 mil para compra de tubos de concreto (manilhas).