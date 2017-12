Faça uma ponte pra criança sorrir

Compartilhe no Twitter

Com apoio do empresariado e do povo de Guaratuba, queremos fazer um Natal diferente a dezenas de crianças e a sua doação é muito importante para alcançarmos esse objetivo.

Você pode participar de duas formas: deixando o seu brinquedo em um de nossos pontos de coleta ou criando mais um ponto de coleta. O comerciante que quiser colocar uma caixa para receber a doação, basta entrar em contado comigo no telefone (41) 99128-9351.

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Roberto Shinyashiki

