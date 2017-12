Casal sequestrado em Pontal do Paraná é encontrado em Curitiba

O casal Estela e Alex Pedron sequestrado em Pontal do Paraná, na manhã desta segunda-feira (4) foi encontrado poucas horas depois, no bairro Tanguá, em Curitiba. Os dois entraram em contato com a família e com a polícia e informaram que estão bem.

Segundo as redes sociais, 8 homens armados entraram na casa deles, no balneário Canoas. Roubaram dinheiro e alguns pertences que estavam no cofre e levaram os dois como reféns.

Eles fugiram em uma caminhonete Nissan Frontier da família, de cor prata, placas APT-7766, e um Hyundai, cor cinza, placas, AYZ-5237.

Estela e Alex Pedron são donos da empresa Alumínios Pedron, situada no balneário Canoas.

Mais informações em breve.

