6 postos guarda-vidas já funcionam todos os dias

Desde esta segunda-feira (4), o Corpo de Bombeiros mantém pelo menos seis postos de guarda-vidas ativos. Não 12, como a corporação havia anunciado anteriormente.

São dois locais protegidos para o banho em cada uma das cidades de praias: Guaratuba (Praia Central e Morro do Cristo), Matinhos (Praia Brava Caiobá nos postos Trombetta e Sesc) e Pontal do Paraná (Praia de leste e Ipanema).

O número de postos sobe nos finais de semana e aumenta gradativamente nos dias de semana até chegar a 89 postos no início da Operação Verão.

No último fim de semana, apesar do grande movimentos nas praias, não houve nenhum afogamento ou resgate. No sábado e domingo, os guarda-vidas fizeram 75 orientações e 67 advertências.

O mapa com a relação de postos guarda-vidas é atualizado diariamente



