Começa a entrega de crachás para ambulantes de Guaratuba

A entrega dos crachás para os ambulantes da temporada 2017/2018 em Guaratuba acontece nesta quarta-feira (6) e sexta-feira (8), no salão do restaurante Casa Rosada, com início às 19h.

A entrega dos crachás finaliza uma série de ações que a Prefeitura de Guaratuba promoveu desde os meses de outubro e novembro com os ambulantes que trabalharão na temporada. Capacitações foram ministradas pela equipe da Vigilância Sanitária, abordando os cuidados na manipulação, condicionamento de alimentos e também atendimento. A participação é requisito obrigatório para a autorização de trabalho como ambulante.

A Secretaria Municipal da Saúde, também realizou dois mutirões para atender os ambulantes que necessitavam de exame de saúde atualizado, também um dos critérios exigidos para o ambulante que produz e comercialize alimentos, artigo 369 do Código de Saúde do Paraná (Lei nº 13.331/2001, Decreto 5.711/2002).

Quem não retirar os crachás nesta quarta e sexta, poderá fazer no Departamento de Fiscalização, que fica na Prefeitura Velha, na avenida 9 de Abril, 425.

Lista dos crachás a ser retirados no dia 6/12

Lista dos crachás a ser retirados no dia 8/12

