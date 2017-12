Concorrente do Uber, 99 Pop vai atuar no Litoral

Compartilhe no Twitter

A empresa de transporte por aplicativo 99 Pop pretende atuar em Guaratuba, Matinhos e Paranaguá nesta temporada de verão.

Foram abertos foram abertos cadastros para 3 mil motoristas com carros particulares no Litoral e cidades próximas, como a própria capital. A intenção é fazer o transporte dentro dos municípios, entre as cidades da região e entre o Litoral e a Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo gerente regional de Relações Públicas da 99, Marcel Bely, um dos benefícios dos motoristas que trabalham com o aplicativo é a taxa de 19,99% e o pagamento do valor da corrida em até uma hora, além de diversos recursos de segurança para proteger tanto motoristas quanto passageiros. “O app da 99 é o primeiro de mobilidade urbana a permitir que o condutor desabilite a opção de pagamento em dinheiro, o que aumenta a segurança em corridas”, detalha Bely.

Como se tornar um motorista

Os interessados podem realizar o cadastro online ao baixar o aplicativo 99, disponível na Google Play, para smartphones com sistema Android. “Avaliamos a abertura de um Centro de Atendimento e Treinamento na região. Neste primeiro momento, os motoristas podem contar com apoio remoto em nossos canais de relacionamento ou ir ao nosso escritório em Curitiba”, orienta Marcel Bely.

Além disso, os motoristas podem comparecer ao Centro de Atendimento e Treinamento (CAT) da 99 em Curitiba, que fica na Rua Fernando Amaro (nº 60), no bairro Alto da XV. Para se tornar um motorista Pop, são necessários: RG, CNH com EAR (Exerce Atividade Remunerada), CRLV e comprovante de residência.

O carro deve ter data de fabricação a partir de 2009 (consulte condições), com ar condicionado e quatro portas.

