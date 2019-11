Escolinha de karatê realiza evento de troca de faixa

Três alunas da escolinha de balé da Prefeitura foram as protagonistas na abertura da cerimônia de troca de faixas da escolinha de karatê, neste domingo (10), no Ginásio José Richa.

Júlia Kramer, 11 anos, Eduarda Mariano, 9, e Isabela Nunes, 6, fazem balé, mas também participam do projeto “Karatê no Esporte”. Uma coreografia reuniu as duas atividades, que foram implantadas no município na mesma época, em novembro de 2017. Contracenaram com as meninas, três colegas do karatê: Pedro Ventura, 11 anos, Hendres Martini, 9, e Kauan Batista, 9.

Depois da apresentação, os seis participaram do exame, que consiste na avaliação de uma série de golpes de acordo com a graduação do atleta. O prefeito Roberto Justus, o secretário do Esporte e do Lazer, Alexandre Polati, e o grão-mestre da Associação Shubu-do de Karatê Edson Carlos de Oliveira compuseram a mesa do evento.

Um dos destaques foi o aluno Alisson Alberto Slovinski, de 30 anos, que tem síndrome de Down e recebeu faixa preta depois de realizar uma longa série de katas (sequência de golpes). Ao todo, 80 alunos trocaram de faixa.