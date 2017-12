Compartilhe no Twitter

Jornal de Guaratuba – Edson Luis da Silva Junior morreu, na tarde desta quinta-feira (7), dentro de seu carro que pegou fogo.

O caso aconteceu no bairro Coroados. Segundo as primeiras informações, ele caiu o carro, um Renault Mègane, em uma área de restinga. Ao tentar sair do atoleiro, ficou acelerando até que o veículo incendiou e ele não consegui sair.

Edson Luis era funcionário da telefônica Oi em Guaratuba.

