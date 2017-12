Agenda das Praias dos próximos dias

Guaratuba

Concurso Decoração de Natal – Natal Luz Guaratuba

Período de 23/11 a 15/12 (período de cadastro dos participantes) link abaixo

http://portal.guaratuba.pr.gov.br/natalluz

Dia 23/12 Divulgação do ganhador

A melhor decoração residencial e a melhor decoração comercial de Natal serão premiadas com isenção do IPTU 2018

Torneio de Integração do Funcionalismo Público

Local: Ginásio de Esportes José Richa

Período de 28/11 a 11/12 a partir das 18h45

Regata Dia do Marinheiro

Dia 9/12 das 10h às 17h

Brinca Guará de Natal

Dia 9/12 das 14h às 17h

Local Ginásio José Richa

Atividade recreação infantil, até o Papai Noel confirmou presença.

Avaliação Técnica Atlético Paranaense

Dia 14/12 das 8h às 18h

Local Estádio Municipal Acir Braga

Inscrição 1kg de alimento não perecível

https://www.facebook.com/GREMIOCRAQUECAMISA10/photos/a.710607842366355.1073741828.634559123304561/1556898744403923/?type=3&theater

Matinhos

PRO/AM Surf

Dia 9 e 10/12

Última etapa do Circuito Paranaense de Surf de 2017

As inscrições pode ser feitas com Renato no telefone (41) 99829-5160 sendo R$ 120,00 para profissional e R$ 70,00 para amador.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204195243998271&set=a.2979973235334.1073741826.1742036533&type=3&theater

Natal na Praça

Dia 9/12 a 23/12

9/12 às 21h

Chegada do Papai Noel de Trenzinho Natalino

Pedalada Natalina

Orquestra Lemoel

Feira de Sabores

Projeto da Guarda Mirim

Projeto Seja a Luz do Mundo

Natal Sonho Dourado

10/12 às 19h

Coral SUD de Paranaguá

Projeto Seja a Luz do Mundo

Projeto Mulher é 10

16/12 às 19h

Feira de Sabores

Coral Missionário Mórmons

Projeto Natal Fraterno

Projeto Seja a Luz do Mundo

17/12 às 19h

Capoeira Zoeira Nagô

Paróquia São Pedro Apóstolo

Feira de Sabores

Projeto Seja a Luz do Mundo

22/12 às 21h

Projeto Creje

Natal Sonho Dourado

Projeto Guarda Mirim

Projeto Seja a Luz Mundo

23/12 às 21h

Projeto Seja a Luz do Mundo

Feira dos Sabores

Alto de Natal Copiosa

Memorias – O Roteiro da Nossa Farofa

Dia 13/12 as 20h

Local Auditório da UFPR – Litoral

Projeto de Extensão Teatro Musical

Você pode contribuir com “Agenda das Praias” nos encaminhando a programação completa do seu evento para [email protected] ou diretamente com a redação do jornal em [email protected] a publicação ocorre toda a sexta-feira, lembramos que o evento tem que ser gratuito ou de interesse social.

