Três afogamentos e duas mortes em Pontal do Paraná

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

Na manhã deste domingo (10), foi encontrado o corpo do empresário João Mauricio Alves Dutra, de 37 anos, no balneário Ipanema, em Pontal do Paraná.

Ele era morador de Ponta Grossa e estava desaparecido desde o começo da tarde de sábado (9), quando entrou no mar com uma prancha de natação, no balneário Carmery, também em Pontal.

O tenente Ribas, do Corpo de Bombeiros, adverte para o uso de pranchas de natação no mar: “Para quem não sabe nadar, essa prancha passa uma falsa sensação de segurança. Ele provavelmente pegou uma corrente de retorno e foi para além da parte de arrebentação”, comentou.

Não identificado – Na noite de sábado (9), foi encontrado outro corpo nas praias Pontal do Paraná, desta vez no balneário Marissol. Trata-se de um homem de aproximadamente 50 anos e calvo. Até este domingo (10), não havia sido identificado.

Salvamento – No início da tarde deste domingo, um outro homem afogou-se em Ipanema. Ele foi socorrido pelos guarda-vidas e encaminhado ao Hospital Regional de Paranaguá. Na rede social, sua esposa, Jocelia Vaz Rael, informou que ele teve “grau 4 de afogamento’ e tinha “50% de chance de sobreviver”, segundo a informaram.

Com informações da rádio Banda B, Cidadão em Ação, G1 e Facebook

Comente esta notícia