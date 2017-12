Compartilhe no Twitter

Um homem foi morto, nesta noite de domingo (10), no Cubatão, área rural de Guaratuba.

Segundo as primeiras informações ele teria levado vários tiros, em frente ao bar do Neori, próximo ao Posto de Saúde da localidade.

O crime aconteceu por volta das 21h.

O Correio obteve um nome da vítima, mas que ainda não foi confirmado oficialmente. O primeiro nome seria Welison e era morador da região.

Publicaremos novas informações assim que obtivermos.

