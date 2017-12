Basquete em Cadeiras de Rodas tem final em Guaratuba

Guaratuba sediará, no próximo fim de semana, a etapa final do Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeiras de Rodas.

As competições acontecem no sábado (16) e domingo (17), no Ginásio de Esportes Governador José Richa. A abertura oficial ocorre no sábado (16), às 17h30.

Participam do campeonato equipes de Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Maringá, Castro, Ponta Grossa, Curitiba e Pinhais.

A Federação Paranaense de Basquete em Cadeira de Rodas divulgou que a etapa decisiva será disputada no sistema “final four”, ou seja, os vencedores da primeira rodada decidem o título nos jogos de domingo.

Sábado (16)

Equipe A x Equipe B 12h ADFP/Fênix x APAC/Cascavel 14h Tubarões/MM/Fundesp x Falcão/Castro 16h Atacar/Toledo x Kings/UMPM/UEM 17h30 ABERTURA 18h30 ADAPP/Pinhais x UDF/Harpia da Fronteira

Domingo (17)

8h Decisão 3º e 4º lugar – Divisão B 10h Decisão 1º e 2º lugar – Divisão B 12h Decisão 3º e 4º lugar – Divisão A 14h Decisão 1º e 2º lugar – Divisão A 16h CERIMONIAL DE PREMIAÇÃO

Fonte: Prefeitura de Guaratuba

Comente esta notícia