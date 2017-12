Nossas praias estão cada vez mais limpas. Mas preste atenção.

Publicado em O Farol – Os boletins de balneabilidade que são divulgados no verão Paraná têm demonstrado que as praias do Paraná estão cada vez mais limpas.

As condições de banho dependem mais do volume de chuvas e da lotação nas cidades, mas o aumento do índice de tratamento de esgoto tem ajudado muito na melhora da balneabilidade.

Principalmente em Guaratuba, onde, segundo dados da Sanepar, cerca de 90% dos imóveis tem coleta e tratamento de esgoto – o número não leva em consideração muitas ocupações irregulares espalhadas pela cidade.

Próprias – Desta forma, dos 13 locais de banho analisados pelo IAP na temporada passada, havia era comum ter 12 ou todos em condições próprias.

Impróprias – Mas, existe um detalhe que as notícias divulgadas pela Operação Verão não destaca e que a maioria dos jornais simplesmente omite: há pontos das praias que estão não são indicados para o banho. São desembocaduras de rios e canais que estão sempre impróprios, independente das condições do tempo e da ocupação da cidade por turistas. Eles não são necessariamente contaminados por esgoto, mas recebem águas das chuvas e alguns dejetos e até fezes de animais que caem nos leitos de rios e canais. Em todo o Litoral são 10: 7 são em Guaratuba, 2 em Matinhos e 1 em Pontal do Paraná.

Os locais impróprios estão indicados com bandeiras vermelhas, mas você precisa saber para evitá-los e informar os visitantes sobre os locais que não são indicados para o banho em tempo algum:

Saída do rio Saí-guaçu, na Barra do Saí;

do rio do Tenente, no Nereidas;

do rio das Pedras, no Eliane;

do canal do Camping, no Brejatuba;

do canal da rua Clevelândia, no Brejatuba;

da galeria da rua Marechal Deodoro, no Brejatuba.

e do rio Brejatuba, na praia da Volta das Canoas.

Em Matinhos: canal da Praia Mansa, canal Caiobá e rio Matinhos.

Em Pontal do Paraná: rio Olho d’água.

Bandeiras – Em todos locais indicados com bandeira vermelha, o mar está impróprio ao banho numa faixa de 100 metros de cada lado. Os locais próprios têm bandeira azul.

Com as águas cada vez mais limpas e um pouco de atenção, as praias do Paraná oferecem condições seguras de banho que são destaque no Litoral do Brasil.

