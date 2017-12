Misto de sorveteria e galeria de arte inaugura filial em Guaratuba

A ideia de duas irmãs curitibanas, descendentes de italianos, em agregar no mesmo espaço sorvetes artesanais e arte deu tão certo que a bióloga e empresária Gisele Sessegolo e a designer e artista visual Désirée Sessegolo, proprietárias da Gelarteria – Gelato & Arte, de Curitiba, junto com o engenheiro José Mauricio Torneli resolveram expandir o negócio. Sábado, dia 16 de dezembro, a partir das 14h, a Gelarteria – Gelato Café & Arte inaugura sua segunda casa, na cidade de Guaratuba.

O evento é aberto ao público e conta com exposições de arte em vidro de Désirée Sessegolo, pinturas de Laura Monte Serrat sobre poesias de Priscila Prado, pinturas de Sandra Köche e cartoons de Rodrigo Belato, além de tarde de autógrafos com a escritora Ale Dossena e pocket show com Dany Nascimento.

De acordo com Désirée a finalidade é a expansão do negócio para em 2018 iniciar a abertura de franquias. “Pensamos no litoral devido ao turismo que movimenta um expressivo volume de público no verão. Escolhemos Guaratuba porque percebemos ali um nicho de mercado para gelatos artesanais e a uma grande carência de opções de entretenimento ligados à cultura”, explica Désirée.

O conceito da Gelarteria de Guaratuba segue o mesmo da primeira loja, porém em dimensões bem maiores. “Gastronomia com arte é o nosso diferencial e deve seguir, onde quer que implantemos um novo ponto”, diz a artista. Junto com a galeria haverá um espaço para comercialização de objetos de design autoral.

Eventos Culturais

Durante a temporada de verão, a galeria apresenta variadas formas de expressão artística:

– Exposição Cheio Vazio – Arte em Vidro de Désirée Sessegolo;

– Exposição Poesia Líquida com Curadoria de Cassandra Joerke – Aquarelas de Laura Monte Serrat sobre as poesias de Priscila Prado;

– Pocket Show – com Dany Nascimento;

– Tarde de autógrafos – com Ale Dossena;

– Atividades artísticas para crianças com o Cartunista Rodrigo Belato;

– Exposição de pinturas – de Marc Breyer;

– Chuva Poética – projeto de Cassandra Joerke e curadoria de Álvaro Posselt apresenta diversos poetas paranaenses da atualidade;

– Exposição Fotográfica – com Carlos Renato Fernandes.

– Exposição Bicudinho do Brejo – de Bianca Reinhart com curadoria de Cris Yamada.

Loja de Design Autoral

Os visitantes também poderão adquirir no local objetos criativos como:

Letterings de Ana Terlizzi;

Potinhos para Gelato do Atelier Semeando Pássaros – Vanessa Amaral, Ana Carol Lipienski, Joseli Bezerra, Angela Gee, Camila Boneaux, Giuseppina Loffredo e Arlinda Fernandes;

Vasos de Concreto de Amanda Tulio;

Louças ilustradas por Veronica Fukuda;

E quem são Gisele Sessegolo e Désirée Sessegolo?

A Gelarteria surgiu da paixão de duas irmãs, descendentes de italianos da região do Vêneto. Gisele é bióloga e apaixonada por gelatos e Désirée é designer, especialista em Marketing e apaixonada pela arte do vidro.

Ambas construíram carreira em suas respectivas áreas, mas a paixão que corre nas veias falou mais alto e elas resolveram mudar o curso de suas histórias e tornar seus sonhos reais.

As irmãs foram conhecer as famosas gelaterias italianas e Gisele foi estudar as técnicas de fabricação artesanal de gelatos em Bolonha e criou receitas exclusivas que conquistaram o público curitibano. Désirée, sempre envolvida em projetos criativos, tem se destacado nas artes do fogo, onde conquistou diversos prêmios e realizou dezenas de exposições individuais e coletivas. Seus trabalhos estão à venda na Gelarteria e na Loja do Museu Oscar Neiemeyer.

Parecidas e diferentes, uma prefere temperaturas negativas e a outra, altas temperaturas, mas ambas dedicam muito amor em tudo o que fazem.

Gelarteria – Gelato Café & Arte

Dias: de domingo a domingo

Horário: das 12h:00 às 02h:00

Endereço: Rua 29 de Abril, 805 – Guaratuba

Texto de Emanuelle Spack / Edição do Correio do Litoral

