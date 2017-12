Polícia Militar prende foragido no Cubatão

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quinta-feira (14), um foragido da Justiça de São Paulo que estava escondido na localidade rural do Cubatão.

Ele foi pego com drogas e munição em uma operação solicitada pela Secretaria Municipal da Segurança Pública para combater a crescente violência e o tráfico na área rural. De acordo com a Prefeitura, a Polícia Militar informou que as operações serão estendidas para toda a área rural de Guaratuba e serão constantes.

O clima de insegurança na região chegou ao ápice no domingo passado, quando Welison Pereira Alves, de 27 anos, foi morto, a tiros em um local movimentado do Cubatão.

Segundo moradores, a operação da PM teve acompanhamento discreto de policiais federais.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba e Redação do Correio do Litoral

Comente esta notícia