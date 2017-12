Cadeiras anfíbias estarão disponíveis no dia 21

As cadeiras anfíbias que permitem que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida tomem banho de mar seguro e confortável voltam para as praias do paraná no dia 21.

O projeto Praia Acessível foi criado pela Prefeitura de Guaratuba em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Na temporada passada foi assumido pelo governo estadual e incluído na Operação Verão.

As cadeiras têm rodas especiais, mais largas e adaptadas para a areia, por isso não afundam na água e são mais fáceis de movimentar. Com capacidade para suportar até 120 quilos, são flutuantes e confeccionadas em material leve, resistente e inoxidável.

“Os equipamentos contam com itens fundamentais de segurança como cinto regulável, apoio cervical, para a cabeça, e apoio para os pés, em tecido emborrachado. Por serem mais altas, permitem que o usuário entre no mar a uma profundidade segura”, diz a coordenadora da Secretaria da Família.

Nos pontos de atendimento, equipes treinadas monitoram a atividade de lazer e inclusão, garantindo a segurança do usuário e tranquilidade ao acompanhante. O cuidado é desde a transposição para cadeira anfíbia, o deslocamento até a água e o banho propriamente dito.

Atendimento – O Praia Acessível terá nove pontos de atendimento no litoral, que funcionarão diariamente, das 9h às 19h. Os locais foram escolhidos por concentrarem grande número de banhistas em anos anteriores.

Três deles estarão em Guaratuba: na Praia das Pedras (ponta esquerda), Praia Central e Praia de Caieiras.

Em Matinhos, as cadeiras anfíbias poderão ser encontradas na Praia Mansa, na Praia Central – em frente à Sorveteria D’Vicz, e bem em frente ao edifício Pipeline.

Em Pontal do Paraná, haverá equipamento e equipes nos balneários de Pontal do Sul, próximo ao Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná; Ipanema, na Praia Central, e Praia de Leste (Mirassol).

A novidade desta temporada é que, além do Litoral, as ações do Praia Acessível foram estendidas para Santa Helena, na Região Oeste, e funcionará na Prainha do Lago de Itaipu.

Comente esta notícia