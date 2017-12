Agenda do Litoral

Guaratuba

Campeonato de Surf Talentos da Central Kids

Local: Praia Central

A partir das 10h

Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeira de Rodas

Dia 16 Abertura Oficial às 17h30

Dia 17 jogos final

Local: Ginásio Municipal de Esportes José Richa

Coral de Natal

Local: Casarão da Cultura

Dia 22 às 20h Coral do Nereidas

Dia 23 às 20h Coral do Mar

Matinhos

Natal na Praça

De 9/12 a 23/12

16/12 às 19h

Feira de Sabores

Coral Missionário Mórmons

Projeto Natal Fraterno

Projeto Seja a Luz do Mundo

17/12 às 19h

Capoeira Zoeira Nagô

Paróquia São Pedro Apóstolo

Feira de Sabores

Projeto Seja a Luz do Mundo

22/12 às 21h

Projeto Creje

Natal Sonho Dourado

Projeto Guarda Mirim

Projeto Seja a Luz Mundo

23/12 às 21h

Projeto Seja a Luz do Mundo

Feira dos Sabores

Alto de Natal Copiosa

Pontal do Paraná

Natal Solidário em Shangri-lá

Local: Praça de Shangri-lá

Dia 17 a partir das 16h

Morretes

1º Mostra Coletivo Pintoras de Morretes

Local: Galeria do Instituto Mirtillo Trombim – Rua Largo Lamenha Lins, 66 Centro

Período de 16/12 a 16/01

Dia 16/12 às 20h Abertura

Demais dias no horário das 10h às 19h

